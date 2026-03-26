Трамп заявил о передаче США восьми иранских нефтяных танкеров

Иран намерен передать США восемь танкеров с нефтью в качестве сигнала о серьезности своих намерений, заявил американский президент Дональд Трамп на заседании в Белом доме. По его словам, соответствующее предложение поступило от иранской стороны за два дня до выступления.

Трамп отметил, что речь идет о восьми крупных судах с нефтью, отмечает газета «Известия». Президент США добавил, что танкеры планируется направить под флагом Пакистана. Он также указал, что Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над иранскими нефтяными ресурсами как один из вариантов дальнейших действий.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США выступают против требований Тегерана о взимании платы за проход через Ормузский пролив, передает «Радиоточка НСН».