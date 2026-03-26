Президент Ирана обратился к России на русском языке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку. Соответствующий пост опубликован на его странице в соцсети X.

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне», — заявил он.

21 марта президент России Владимир Путин в послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.