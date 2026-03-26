В Конгрессе США назвали Россию сверхдержавой

Россия и США являются двумя величайшими сверхдержавами, которые несут обязательство перед человечеством. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией, ее слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, представляя две величайшие в мире ядерные сверхдержавы, мы несем обязательство перед человечеством и нашими гражданами обеспечение того, чтобы мир оставался приоритетом во всех наших действиях», — подчеркнула политик.

Кроме того, Луна сообщила, что члены Конгресса США получили приглашение в Москву и рассмотрят возможность ответного визита в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.