В Словакии заявили о расследовании против Фицо по обвинению в госизмене

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по обвинению в госизмене и других преступлениях. Об этом заявил словацкий политик, лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бронислав Грюлинг в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Полиция начала расследование в отношении Фицо. Месяц назад я подал заявление в полицию против Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях. Помимо моих коллег из SaS, к этому заявлению присоединились более 13 тысяч человек, что сделало его крупнейшим в истории», — написал он.

По словам политика, уголовное дело против словацкого премьера было передано из Генеральной прокуратуры Словакии в региональную, а затем в полицию. Грюлинг поблагодарил правоохранителей за то, что они принимают меры по этому делу и не замалчивают его.