Трамп назвал конфликт на Украине «не своей войной»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова назвал противостояние на Украине «не своей войной», пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер высказался о конфликте на Украине в ходе заседания кабинета министров.

Трамп отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров негативно отнесся к нападению США на Иран, заявил, что «это не наша война».

Президент пояснил, что резко ответил собеседнику: «Ну, Украина — это тоже не наша война, но мы помогли».

Глава США подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта станет для него честью. Он добавил, что часть предназначенных ВСУ боеприпасов в настоящее время отправляется на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Трамп в 2023-2026 годах неоднократно заявлял, что не допустил бы начала войны на Украине и упрекал в эскалации конфликта своего предшественника —Джо Байдена.

В частности, 14 апреля 2025 года политик отметил в контексте разговора об урегулировании кризиса на Украине: «запомните: это война Байдена». Он добавил, что просто пытается завершить противостояние.