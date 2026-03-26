Трамп назвал конфликт на Украине «не своей войной»

Илья Родин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова назвал противостояние на Украине «не своей войной», пишет РИА Новости.

Трамп назвал конфликт на Украине «не своей войной»
По данным агентства, американский лидер высказался о конфликте на Украине в ходе заседания кабинета министров.

Трамп отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров негативно отнесся к нападению США на Иран, заявил, что «это не наша война».

Президент пояснил, что резко ответил собеседнику: «Ну, Украина — это тоже не наша война, но мы помогли».

Глава США подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта станет для него честью. Он добавил, что часть предназначенных ВСУ боеприпасов в настоящее время отправляется на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Трамп в 2023-2026 годах неоднократно заявлял, что не допустил бы начала войны на Украине и упрекал в эскалации конфликта своего предшественника —Джо Байдена.

В частности, 14 апреля 2025 года политик отметил в контексте разговора об урегулировании кризиса на Украине: «запомните: это война Байдена». Он добавил, что просто пытается завершить противостояние.