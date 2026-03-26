Во французском городе начались массовые беспорядки

В Лионе, в районе Ла Дюшер (девятый округ), произошли беспорядки, в результате которых было задержано шесть человек. Инциденты включали поджоги контейнеров для мусора и элементов уличной обстановки. Префектура Рона сообщила газете Le Figaro, что для разгона нарушителей спокойствия на площади Жизель Халими пришлось применить слезоточивый газ.

Примерно в 19:00 25 марта, используя фейерверки, злоумышленники начали поджигать мусорные баки, автобусные остановки и уличную мебель. Подобно предыдущему дню, пожары привели к временному прекращению движения по дорогам, ведущим на плато Дюшер. Для восстановления порядка потребовалось вмешательство спецназа. Информации о пострадавших не поступало. Автобусное сообщение было временно приостановлено.

Предполагается, что причиной этих событий могли послужить инциденты, произошедшие 21 марта в соседнем городе Рийе-ла-Пап. Там служебная собака полиции укусила молодого человека во время стычки группы лиц с правоохранителями.

После этого в Рийе-ла-Пап, городе с населением 32 000 человек, начались массовые волнения. Вечером 21 марта были задержаны двое человек по обвинению в неуважении к властям и распитии алкоголя вблизи оживленной трассы, а в последующие дни были арестованы ещё семь человек. Ситуация обострилась и на политическом уровне, вызвав словесную перепалку между переизбранным мэром Александром Винсенде и депутатом от округа Абделькадером Ламаром.

Ламар обвинил Винсенде в "безответственности", упомянув жесткое подавление властями оппозиции и мигрантов. Винсенде, придерживающийся жесткой линии в вопросах безопасности и миграции, выступил в защиту действий полиции, заявив, что на собаку был надет намордник, и она находилась на поводке до эскалации конфликта.

В среду вечером у здания мэрии Рийе-ла-Пап состоялся митинг с участием около двухсот человек, который прошел без инцидентов.