Трамп захотел баллотироваться в президенты Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп пошутил, что мог бы баллотироваться на пост главы государства Венесуэлы после окончания срока своих полномочий в 2029 году. Его слова прозвучали в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Вообще-то я лидирую в опросах, то есть, после окончания президентского срока я, возможно, поеду в Венесуэлу и выдвину свою кандидатуру на президентских выборах против [исполняющей обязанности президента Венесуэлы] Делси [Родригес]. Возможно, я буду соперничать с Дэлси», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что отношения Соединенных Штатов и Венесуэлы в настоящий момент складываются «просто замечательно».

Ранее Трамп захотел лично принять участие в выборе нового лидера Ирана.