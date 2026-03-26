Стубб рассказал, к чему приведет «тупик» в переговорах по Украине

Переговоры по Украине «зашли в тупик», а американские переговорщики уже «сделали все возможное». Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью норвежскому изданию Verdens Gang (VG).

По словам Стубба, пауза в переговорах может быть связана с войной США и Израиля с Ираном, а также с тем, что переговорный процесс зашел в тупик.

«Переговоры зашли в тупик и не продвигаются вперед. <…> Я думаю, американские переговорщики сделали все, что могли, и теперь многое зависит от одного вопроса: Донецка и территорий. Но главная проблема в том, что, как мне кажется, Россия не хочет мира», – сказал Стубб.

По его словам, если переговоры не продолжатся, тогда «самым важным шагом в дальнейшем будет усиление давления на Россию».

В недавнем интервью изданию «Телеграф» депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что «окно возможностей» для заключения мирного соглашения по Украине «явно закрывается», и переговорный процесс может быть отложен на «более длительный срок». Также один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что США на переговорах предлагают дать гарантии безопасности Украине в обмен на выход ВСУ с занимаемой части Донбасса. В интервью Le Monde украинский лидер объяснил, что не может вывести войска с территории Донбасса, так как там находятся «значительные оборонительные линии» страны.

Ранее в конгрессе США назвали «позорным» требование Трампа к Зеленскому.