В Раде предупредили о приближающейся финансовой катастрофе на Украине

Украина находится на грани финансовой катастрофы. С таким предупреждением, как сообщает издание "Страна.ua", выступил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Хочу немного вернуть вас в реальность, в которой оказалась страна", - сказал он в ходе выступления на заседании украинского парламента.

Гетманцев подчеркнул, что киевские власти не выполняют условия, необходимые для получения финансирования от международных организаций, включая Всемирный банк и МВФ. Кроме того, под угрозой оказался кредит от Европейского союза в размере 90 миллиардов евро.

"Страна на грани финансовой катастрофы", - резюмировал Гетманцев.

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков заявлял, что идея правительства о введении дополнительных налогов для предпринимателей грозит экономическим крахом.

Парламентарий подчеркивал, что власти страны действуют по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить.