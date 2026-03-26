Трамп высказался по поводу суда над Мадуро

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на справедливый суд для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного в январе спецназом США.

«Сейчас он задержан и, как предполагается, получит справедливый суд, - сказал глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров. - Впереди могут быть и другие судебные разбирательства».

Трамп считает, что Мадуро предъявлена «лишь малая часть обвинений из всего, что он совершил».

Мадуро, по словам главы американского президента, якобы способствовал притоку венесуэльских преступников в Штаты и участвовал в организации наркотрафика.

В Нью-Йорке сегодня началось очередное заседание по делу Мадуро.

3 января Вашингтон нанес массированный удар по Венесуэле, в результате которого президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в США. Мадуро и его супруга на первом заседании суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по всем предъявленным обвинениям.