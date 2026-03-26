Иран ответил на предложенный Трампом мирный план двумя словами

Иран оценил мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 15 пунктов, как односторонний и несправедливый. Об этом пишет журналист агентства Reuters Фил Стюарт со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Иран оценивает предложение США из 15 пунктов как "одностороннее и несправедливое", служащее только интересам США и Израиля», — сообщает корреспондент.

Иранский высокопоставленный чиновник также отметил, что речи о переговорах Ирана и США не идет. На данном этапе, поясняет он, это не представляется возможным.

25 марта агентство Bloomberg сообщило о предъявлении Ирану со стороны США списка из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.