Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана

Московский Комсомолец

Дискуссии Вашингтона и Тегерана по разрешению конфликта носят чувствительный характер, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Пакистан, по его словам, выступает посредником между сторонами конфликта.

Информация, как раскрыл Уиткофф, была распространена через правительство Пакистана, выступающего в качестве посредника. По словам представителя главы Белого дома Дональда Трампа, это привело к «обмену решительными и конструктивными сообщениями и переговорам».

Уиткофф не стал раскрывать подробности, поскольку речь идет «о деликатных дипломатических переговорах». Обращаясь к президенту США Дональду Трампу на встрече с американским правительством, он сказал: «В отношении конкретных условий вы поручили нам сохранять конфиденциальность».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион Ближнего Востока переживает самые тяжелые дни за последние 100 лет и движется к "большой катастрофе".