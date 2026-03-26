Зеленский прибыл в обстреливаемую Ираном страну

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», — написал он.

Ранее Украина отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты американских военных баз. Владимир Зеленский заявил, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский эксперт.