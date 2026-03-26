Арестованный в Польше археолог Бутягин вышел на связь с близкими

Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин вышел на связь с близкими и рассказал о своем состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина", где окружение ученого публикует новости о нем.

"Я здоров и могу думать о делах, а это плохо, так как вижу, как теряю время безвозвратно", - приводится в публикации цитата из письма Бутягина.

Археолог добавляет, что хочет работать, но "здесь это полноценно совершенно невозможно, и связь затруднена чрезвычайно".

Напомним,18 марта Окружной суд Варшавы санкционировал экстрадицию задержанного в Польше Бутягина на Украину. Киевские власти добиваются его выдачи по статье об умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении объекта культурного наследия.

При этом в материалах дела фигурируют исключительно описания проведения Бутягиным археологических раскопок без разрешения украинских властей, что, согласно действующим правовым нормам, не является преступлением, за совершение которого ученый может быть экстрадирован.

Ученый будет находиться в следственном изоляторе до 1 июня.

Президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что Бутягин всегда работал по договоренности с властями, и происходящее с ним показывает сущность киевских властей.