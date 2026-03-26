Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящий визит Джей Ди Вэнса в Венгрию и рассказал, какой сигнал хочет послать Вашингтон этой поездкой вице-президента США.

Ранее издание Politico со ссылкой на документ Госдепартамента сообщило, что Вэнс планирует посетить Будапешт 7–8 апреля на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии.

Визит Джей Ди Вэнса — беспрецедентное событие для венгерско‑американских отношений за последние почти два десятилетия: последний раз гость такого уровня приезжал в 2006 году. Приезд второго лица в иерархии власти США накануне выборов — это демонстративная поддержка премьер‑министра Виктора Орбана со стороны администрации Дональда Трампа. Вашингтон показывает, что рассматривает Венгрию как особого партнёра, чьи подходы к ряду вопросов расходятся с мейнстримом Евросоюза. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем специалист ответил на вопрос о влиянии визита Вэнса в Будапешт на настроения венгерских избирателей.

«Символическая ценность визита крайне высока. Для венгерского электората присутствие вице‑президента США рядом с Орбаном — это знак международного признания курса действующего премьера. В условиях предвыборной кампании такой жест способен мобилизовать сторонников Орбана и укрепить его позиции среди колеблющихся избирателей. Эффект усиливается тем, что США явно противопоставляют свою линию общей политике ЕС в отношении Венгрии — это создаёт нарратив защиты суверенитета и играет на руку действующей власти», - подчеркнул он.

Помимо политической поддержки, визит может стать площадкой для обсуждения актуальных международных вопросов, добавил Блохин и выделил ключевые темы, которые, вероятнее всего, будут затронуты в ходе переговоров.

«На повестке дня, скорее всего, окажутся вопросы, затрагивающие интересы обеих сторон. В первую очередь — ситуация вокруг поставок энергоресурсов: Венгрия критически зависит от транзита через Украину, который в последнее время осложнён. Кроме того, стороны неминуемо затронут тему позиции Будапешта в ЕС — в частности, его блокирование отдельных инициатив по Украине. При этом визит Вэнса не столько укрепит позиции Венгрии внутри Евросоюза, сколько подчеркнёт её особый статус: это встреча союзников в условиях, когда политика Орбана встречает сопротивление со стороны многих европейских столиц», - отметил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о двух провалах Европы в отношениях с США.