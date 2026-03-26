Глава МИД Германии выступил с заявлением по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против ослабления антироссийских санкций. Его слова передает Reuters.

По словам главы МИД ФРГ, ослабление санкций против России было бы «неправильным шагом». Вадефуль добавил, что Украина остается главным приоритетом для Германии.

Ранее сообщалось, что во время закрытой встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе Вадефуль «очень прямо» заявил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию Будапешта «больше нельзя терпеть».

16 марта Сийярто сообщил, что Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ страны разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро.