Тысячи ворон над Тель-Авивом заставили вспомнить библейское пророчество

Небо вокруг высотных зданий в Тель-Авиве заполонили тысячи птиц. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на видеозаписи очевидцев.

Природное явление запечатлели местные жители — на получившихся кадрах можно увидеть, что небо в городе заполнили тысячи пернатых. Как рассказали ученые, в этом событии нет ничего удивительного, так как Тель-Авив находится на одном из самых больших путей сезонной миграции птиц. В рамках этой миграции через Израиль каждый год пролетает около 500 миллионов особей.

Впрочем, некоторые комментаторы увидели в этом предзнаменование беды. Некоторые даже вспомнили библейское пророчество из Книги Откровения, в котором ангел кричал птицам собраться на «великую вечерю Божию».

