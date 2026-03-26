На Западе связали конфликты на Украине и в Иране

Отказ президента США Дональда Трамп связать конфликты на Украине и в Иране «воедино» и признать Москву и Тегеран частями «одной и той же враждебной экосистемы» увеличивает шансы России победить в конфликте и «усиливает угрозу европейской безопасности». Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников.

Издание отмечает, что с точки зрения Вашингтона и администрации Трампа, конфликты в Иране и на Украине не связаны друг с другом и требуют разных подходов, при которых Иран должен быть унижен на поле боя, а Россию – «умиротворена за столом переговоров».

«С точки зрения Москвы и Пекина, верно обратное. Украина и Иран — это просто разные фронты одной и той же борьбы: попытки Запада сохранить глобальное доминирование и не допустить возвышения конкурирующих держав», – пишет издание.

Автор добавляет, «на военном уровне» пересечение двух конфликтов «уже очевидно», так как тактика Ирана «все больше напоминает» тактику, которую применяет Россия на Украине, особенно в области использования беспилотников.

Также издание отмечает, что после начала конфликта на Украине сложился некий «союз» Китая, России, Ирана и Северной Кореи, однако Вашингтон все еще рассматривает страны «изолированно». А именно Иран воспринимается, как «государство-изгой, которое нужно наказывать», Северная Корея — как страна, «которую следует игнорировать», Китай — как «стратегический соперник», а Россия — «как потенциальный партнер». И европейские чиновники считают, что такой подход «ослабляет единство Запада и усиливает его противников», подчеркнул журналист.

«Неопределенный исход войны в Иране рискует сыграть на руку Пекину и Москве. Это придало бы вес давнему утверждению Путина и Си Цзиньпина о том, что сформировался многополярный мир – мир, в котором США доминируют в своем полушарии, Россия – в бывшем Советском Союзе, а Китай – на большей части Азии», – пишет The Telegraph.

В марте бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что для ЕС «лучшим способом» помочь Украине будет поддержка действий США в свержении иранского режима.

Также недавно Трамп заявил, что между действиями Вашингтона в Иране и России на Украине есть много различий, однако американский президент не пояснил, в чем именно они заключаются.

Кроме того, политолог Сэмюэл Шарап в марте написал, что для России помощь, которую Москва якобы оказывает Ирану, является «возможностью» отплатить США «той же монетой» за поддержку Украины.