Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с огромным давлением из-за конфликта в ближневосточном регионе, сообщает Sohu.

«У Зеленского есть все основания опасаться, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о снятии антироссийских нефтяных санкций для смягчения глобального энергетического кризиса», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Это предоставит Российской Федерации экономические выгоды и позволит укрепить позиции на мировой арене, отмечается в статье.

По мнению обозревателя издания, для решения экономических вопросов Соединенным Штатам стоит восстановить отношения с Россией, что еще больше ударит по Украине.

В настоящее время переговорная позиция украинской стороны очень слаба, и Зеленский ожидает проведения трехстороннего саммита, которому он раньше противился, подчеркивается в материале.

Это, как утверждается, свидетельствует о том, что глава киевского режима осознал свое тяжелое положение и очень встревожен.

Будущее Украины выглядит крайне неопределенным, а положение Зеленского будет только усугубляться, пока внимание общественности приковано к конфликту вокруг Исламской Республики Иран, резюмировал колумнист.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как отмечал хозяин Белого дома, с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером Владимиром Путиным.