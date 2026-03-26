В России отреагировали на решение Зеленского по Донбассу

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донбасса, назвав его действия позицией террориста. Слова российского политика приводит РИА Новости.

Удар возмездия по Европе: крах Трампа и как ЕС «оказался в рабстве»

В войне на Ближнем Востоке есть сторона, которая потерпела серьезное поражение — удар возмездия пришелся на Европу. Как сообщает «Царьград», не лучше дела идут и у США, президент которых Дональд Трамп может превратиться в «хромую утку».

Украину назвали виновной в атаке на нефтяной танкер у берегов Турции

© nightman1965/iStock.com

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал удар безэкипажного катера по нефтяному танкеру у берегов Турции, отметив, что за этой атакой стоят власти Украины.

Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Набиуллина анонсировала единую карту для получения всех льгот

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы анонсировала, что платёжные карты «Мир» хотят сделать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, а ставки по ипотеке могут приблизиться к уровню 2019 года. Также она разъяснила принципы внедрения цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Подорожают на 40%: эксперты оценили новые правила растаможки через страны ЕАЭС

Готовящиеся изменения правил начисления «утильсбора» на машины из стран ЕАЭС, над которыми ведет работу Минпромторг, призваны закрыть лазейки, позволяющие ввозить автомобили в обход таможенных платежей. Как это повлияет на авторынок, разбиралось издание Autonews.ru.

Военный аналитик рассказал о резких изменениях в зоне СВО

Военный аналитик Юрий Баранчик заявил, что беспилотники существенно изменили характер СВО. Как сообщает «Царьград», он подчеркнул, что наиболее важный поворот произошел с исчезновением «безопасной ближней глубины».

В межзвездной комете 3I/ATLAS нашли то, чего там быть не должно

Анализ межзвездной кометы 3I/ATLAS, проведенный международной группой астрономов, выявил аномально высокое содержание дейтерия — изотопа водорода. Это открытие породило дискуссию о природе объекта: является ли он древнейшим фрагментом планетной системы или несет следы искусственного происхождения, передает ixbt.com.

«Замок» Пугачевой и Галкина* оказался под угрозой сноса

Роскошный особняк певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) оказался под угрозой сноса. Как сообщает «Царьград», «замок» артистов в деревне Грязь может нарушать Градостроительный кодекс и строительные нормативы.

Продажи новых пикапов в РФ значительно упали

Продажи новых пикапов в России упали — за первые два месяца 2026 года было продано 2684 машины, что на 24,4% ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» и с учетом собственной сегментации.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено