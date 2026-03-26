Стармер: необходимо признать, что Запад воюет на два фронта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны стоят перед лицом войны на два фронта.

«Есть иранский конфликт и продолжающийся украинский конфликт. Сегодня я буду обсуждать с союзниками, что ещё мы можем сделать», — приводит его слова Sky News.

Ранее газета The Washington Post писала, что Пентагон может перенаправить часть военной помощи, предназначенной для Украины, на Ближний Восток.

Чешское издание Lidovky отмечало, что Украина перестала быть приоритетом для США из-за конфликта на Ближнем Востоке.