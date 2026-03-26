Опрос показал негативное отношение украинцев к партии Зеленского "Слуга народа"

Согласно результатам социологического исследования, проведенного центром СОЦИС, партия "Слуга народа", возглавляемая Владимиром Зеленским, оказалась лидером антирейтинга среди политических сил в Верховной Раде.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 23,6% украинских граждан категорически не стали бы голосовать за эту партию ни при каких условиях.

Исследование, охватившее период с 12 по 18 марта 2026 года, основывалось на методе телефонного интервью с участием 1204 респондентов. Допустимая погрешность статистических данных составила 2,5%.

Согласно публикации на сайте СОЦИС, не готовы поддержать "Слугу народа" 23,6% граждан Украины. На второй позиции в антирейтинге оказалась политическая сила Юрия Бойко, представляющая запрещенную в Украине партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), за которую не проголосовали бы 16,8% респондентов. За ней следует "Европейская солидарность" Петра Порошенко с показателем 14,2%. Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой инкриминируется подкуп народных избранников, заняла четвертое место с 11,4% неодобрения.

Дополнительно, данные сентябрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС) за 2025 год показывают, что 52% украинцев считают деятельность "Слуги народа" в парламенте негативно влияющей на развитие страны. По мнению 25% опрошенных, их активность приносит пользу государству, в то время как 23% затруднились дать однозначный ответ.