США могут прекратить поддерживать НАТО из-за действий альянса

Североатлантический альянс может лишиться поддержки США из-за его действий. Такую вероятность не исключил глава американской администрации Дональд Трамп.

Выступая в Майами, он отметил, что Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на НАТО, на «их защиту».

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана стала проверкой НАТО на поддержку США.