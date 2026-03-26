Поддержка Соединенными Штатами венгерского премьера Виктора Орбана перед выборами в стране на фоне скандала между Будапештом и Киевом показала раскол в Североатлантическом альянсе, сообщает L'AntiDiplomatico (AD).

Венгерские выборы стали очередной линией раскола внутри НАТО, поделился своей точкой зрения автор публикации. Почти все государства Европы, за редким исключением, категорически против Орбана, тогда как Вашингтон, с одной стороны, поддерживает главу венгерского правительства, а с другой, снова намерен оставить Киев ни с чем, отмечается в статье.

Подчеркивается, что противоречия Венгрии, Соединенных Штатов и Европейского союза вызывают тревогу на Украине.

"Киевским нацистам еще предстоит немало попортить себе нервы из-за противостояния между Будапештом, Вашингтоном и Брюсселем", - говорится в материале.

По мнению обозревателя издания, Киев на этом фоне пытается ввязаться в конфликт в ближневосточном регионе, чтобы защититься от критики западных доноров, но это может стать для него "финальным аккордом".