Зеленский заявил о готовности обсуждать мир «на уровне лидеров»

Украина готова говорить о мире на уровне лидеров, однако Россия якобы хочет ультимативного завершения военных действий. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что надо говорить лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы. Россияне хотят ультимативного разрешения военных действий, чтобы Украина приняла их условия», — сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о выводе ВСУ с занимаемой части территорий Донбасса.

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.