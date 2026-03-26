Одна страна заявила о готовности присоединиться к конфликту против Ирана
Уганда готова присоединиться к военному конфликту против Ирана в случае угрозы Израилю.
Об этом заявил командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба на странице в социальной сети Х.
Военачальник также напомнил о поддержке Уганды со стороны Израиля и отметил, что на данный момент государство может оказать поддержку стране-союзнику.
Ранее стало известно, что правительство Израиля выразило обеспокоенность перспективой скорого перемирия между США и Ираном.
«В настоящее время позиции Тегерана и Вашингтона делают вероятность достижения соглашения крайне низкой или вовсе нулевой. Тем не менее [президент США Дональд] Трамп может нас удивить», — сообщается в публикации.