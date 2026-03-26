Политолог Владимир Карасёв предположил, что Владимир Зеленский сможет остаться у власти, сговорившись с ведущими политиками Украины. Об этом эксперт рассказал изданию Life.

По мнению эксперта, Зеленский, экс-президент Украины Петр Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко могут вести переговоры об объединении.

Карасёв считает, что четверо политиков нужны друг другу «ради сохранения денег, активов и власти». Политолог считает, что они попытаются не допустить к выборам новых игроков и кандидатов, которых будут лоббировать США, ЕС или Британия.

«Проигравшим в этой ситуации окажется только население Украины, которое в очередной раз используют на выборах», - заключил Карасев.

В феврале газета Financial Time сообщила, что Зеленский планирует провести выборы и референдум по мирному соглашению из-за давления США. По данным газеты, от Зеленского потребовали провести голосование до 15 мая, пригрозив ему потерей предложенных США гарантий безопасности.

СМИ писали, что на последних переговорах в ОАЭ стороны согласовали примерную последовательность урегулирования: заключение мирного договора в марте, а затем проведение выборов президента Украины в мае. Источники украинских журналистов сообщали, что первый тур выборов президента и референдум могут состояться в первую неделю июня. Переговоры России, США и Украины в ОАЭ были прерваны из-за войны на Ближнем Востоке.

