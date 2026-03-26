Иран и США укрепляют свои позиции перед переговорами: что пишут зарубежные СМИ

США и Иран пытаются найти способ начать переговоры об условиях мира, однако при этом обе стороны предъявляют друг другу невыполнимые требования и пока речи о деэскалации на Ближнем Востоке не идет. Как оценили усилия Вашингтона и Тегерана зарубежные СМИ, в дайджесте «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей, что вызвало резкий рост цен.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. При этом американцы продолжают стягивать силы в регион и осведомленные источники отмечают, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения сухопутной операции. В Иране же заявили, что никаких переговоров не было и считают, что своими заявлениями президент США Дональд Трамп просто пытается выиграть время и снизить цены на топливо.

По данным Associated Press, США и Иран выдвинули друг другу ряд требований и, «похоже, зашли в тупик».

«Без достижения компромиссного решения США потребуется резкая эскалация, чтобы положить конец атакам Ирана и восстановить беспрепятственный поток нефти через пролив (…) Группа кораблей, включая USS Tripoli, приблизилась к Ближнему Востоку с примерно 2500 морскими пехотинцами на борту. Кроме того, в регион было направлено не менее 1000 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии», - отмечается в статье.

На этом фоне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что его правительство не вступало в переговоры о прекращении войны, отметив, что переданные США «сигналы через другие страны» нельзя считать началом полноценного переговорного процесса.

В свою очередь осведомленные источники CNN отметили, что страны Персидского залива и Европы «внимательно следят за ситуацией и все больше обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах». По их данным, несмотря на предпринимаемые усилия, встреча между представителями США и Ирана вряд ли состоится в ближайшее время, учитывая значительные расхождения во взглядах двух стран.

«У Трампа мало времени. Политическое, экономическое и геополитическое напряжение войны нарастает с каждым днем. Приближается момент, когда ему придется столкнуться с дилеммой, которая сбивала с пути его предшественников от Вьетнама до Ирака: стоит ли усиливать войну в поисках выхода», - отмечается в статье.

При этом непоследовательные заявления президента США на этой неделе – от угрозы уничтожить иранские электростанции до неминуемого потенциального прорыва – отражают мрачную реальность: перспективы мирного соглашения неутешительны, констатировало издание.

Агентство Reuters обратило внимание, что Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне, заявил о том, что иранские лидеры «очень хотят заключить сделку, но боятся сказать об этом, потому что их убьет собственный народ». При этом глава Белого дома не назвал имена тех, с кем США ведут переговоры по Ирану.

«Последствия конфликта, который вызвал самый сильный энергетический шок в истории, распространились далеко за пределы региона. Поскольку Ормузский пролив, по которому поступает пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт, предприятия - от авиакомпаний до супермаркетов и дилеров подержанных автомобилей - сталкиваются с такими проблемами, как рост издержек, ослабление спроса и нарушение цепочек поставок», - пишет издание.

В свою очередь в Politico отметили, что европейские политики не понимают, что именно от них хочет Дональд Трамп, публично требуя помощи в войне с Ираном, так как не получали никаких официальных запросов от США.

По словам источников издания, недоумение у европейцев вызывает то, что Трамп сначала требовал от них самостоятельно обеспечивать безопасность Европы и позволить США сосредоточиться на «других регионах», а теперь настаивает на участии в кампании на Ближнем Востоке. Требования Вашингтона «абсурдно бессвязные», считают европейские политики и дипломаты.

Тем временем аналитики Citi Research ожидают сохранения волатильности с возможными экстремальными значениями и прогнозируют временные подъемы нефти эталонной марки Brent до $120 за баррель, полагая, что реальные переговоры о завершении конфликта начнутся через 4–6 недель.