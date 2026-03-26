В базу «Миротворца» попал диджей из Чехии

Диджей из Праги арабского происхождения Юссеф Мотус попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован). Об этом пишет РИА Новости.

«Миротворец» обвиняет Мотуса в якобы пособничестве интересам Российской Федерации. Поводом для внесения в базу стало подозрение в участии в поджоге цеха оборонной компании LPP Holding в Пардубице, на котором совместно с вооруженными силами Украины производились беспилотные системы, сказано в материале.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта. Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.