Орбан потребовал от Зеленского отозвать из Венгрии своих шпионов

Глава венгерского правительства Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского немедленно убрать из страны сотрудников и агентов спецслужб Украины, действующих в интересах венгерской оппозиции и оказывающих ей поддержку перед парламентскими выборами.

© Московский Комсомолец

Политик призывает Зеленского «уважать венгров». В преддверии масштабных выборов в стране Зеленский, по мнению Орбана, сделал Венгрию «зоной операций украинских спецслужб». Он «активировал агентов» Украины, ранее «внедренных в венгерскую политику» и теперь они «работают в полную силу».

Глава правительства в своем видеообращении указал на то, что в работе оппозиционной партии "Тиса" сейчас принимают участие «украинские шпионы и оплачиваемые IT-специалисты».

Ранее в Венгрии никогда не было выборов, в которые «иностранные спецслужбы вмешивались бы настолько глубоко». Они заинтересованы в том, чтобы после парламентских выборов в Венгрии сформировалось проукраинское правительство, которое «поддержит войну и отрежет Венгрию от дешевых энергоресурсов», подчеркнул Орбан.

Парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров страны, пройдут 12 апреля.