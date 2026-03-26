Украину назвали виновной в атаке на нефтяной танкер у берегов Турции

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал удар безэкипажного катера по нефтяному танкеру у берегов Турции, отметив, что за этой атакой стоят власти Украины.

Ранее Министерство транспорта Турции подтвердило атаку на свой танкер Altura в Черном море. Об этом сообщил глава ведомства Абдюлькадир Уралоглу, передавал ТАСС. «Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера», — сказал он. По данным ведомства, на борту судна находились 27 граждан Турции, которые не пострадали.

Эксперт подчеркнул, что подобные атаки преследуют сразу несколько целей — от экономического давления на Россию до перераспределения международного внимания.

Украина атакует танкеры, которые идут с российской нефтью, — и даже не обязательно с российской: ранее были атакованы танкеры американской компании «Шеврон», которые загружались в районе Новороссийска на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Основная задача, вероятно, — удерживать высокие стоимости фрахта и страхования для нефти, которая загружается в южном направлении. Это позволяет, во‑первых, сохранять высокие издержки при экспорте российской нефти, во‑вторых, Киеву важно оттянуть внимание обратно на себя — в том числе от иранской истории. Создание проблем для европейцев и американцев из‑за высоких цен на нефть тоже входит в эти планы: если Россия будет меньше экспортировать, цены вырастут ещё сильнее. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Говоря о возможных последствиях атак на танкеры для региона, эксперт обратил особое внимание на риски для Турции. По его словам, Анкара пока не давала официальной реакции на подобные инциденты, но ситуация может измениться — слишком высоки потенциальные угрозы для экономики страны.

«Для Турции это огромный риск: разлив нефти у её берегов может поставить под угрозу всю туристическую индустрию вдоль побережья. Поэтому, мне кажется, Турция рано или поздно должна как‑то отреагировать на эти атаки. Даже реакция Соединённых Штатов была — они вызывали посла Украины, когда те атаковали танкеры с нефтью американской компании. Но удары продолжаются: похоже, Украина считает, что ей за это ничего серьёзного не будет. Чтобы действительно повлиять на неё, нужны жёсткие меры — и большой вопрос, готова ли Турция к таким шагам. Это покажет ближайшая перспектива», - заключил специалист.

