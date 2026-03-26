На Украине придумали способ получить новые деньги от Европы
Украина может получить дополнительные средства финансирования через программу создания совместных предприятий Build with Ukraine. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Сегодня поддержка Украины в Европе зависит не только от политической воли, но и от восприятия избирателей. Политики увеличивают финансирование тогда, когда могут объяснить, почему это выгодно их стране», — указано в публикации.
Таким образом, как указано в статье, Киев якобы сможет избавиться от мнения о том, что украинцы живут за счет европейских налогоплательщиков.
