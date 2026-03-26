Стармер отверг заявления о победе России в конфликте с Украиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг заявления о том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, призвав оказывать Киеву дополнительную поддержку. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, необходимо в том числе применять дальнейшие меры по «теневому флоту» России. Стармер заявил, что Европа должна оказывать давление на президента России Владимира Путина с целью «изменения нарратива».

Он утверждает, что «реальность на местах такова, что Украина держится крепко» и даже «отбивает территории». С его точки зрения, «правда заключается в том, что Россия не побеждает».

Премьер Великобритании также заявил, что Россия якобы «не победит», поэтому ей нужно перестать перекрывать путь к миру.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.