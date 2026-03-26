Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth social обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году.

Хозяин Белого дома репостнул публикацию о том, что США перехватили сообщения правительства Украины, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена. К своему посту американский лидер прикрепил статью издания Just the News об этом.

Вновь рассекреченные документы демонстрируют, что в 2022 году чиновники Украины обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена 2024 года, поделились подробностями авторы публикации.

Сообщается, что разведка Соединенных Штатов перехватила соответствующие коммуникации членов украинского правительства еще при Байдене, но их не расследовали, и только в данный момент о них узнала глава нацразведки Тулси Габбард, а издание получило рассекреченный отчет.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента Соединенных Штатов после выборов 2016 года, выиграл прошедшие 5 ноября президентские выборы. Он стал первым с XIX века американским политиком, который смог вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва.