Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Пхеньян преподнес лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну в подарок автомат. Белорусский лидер, вручая оружие, с юмором заметил: «На всякий случай, если враги появятся».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия успешно развивает собственное производство стрелкового оружия. Подарок пришелся Ким Чен Ыну по душе. Он с интересом взял автомат в руки и приступил к его изучению.

Помимо оружия, Лукашенко угостил северокорейского лидера традиционными белорусскими деликатесами, среди которых были шоколад «Президент», зефир и черный хлеб.

Ким Чен Ын в свою очередь преподнес белорусскому гостю саблю, эксклюзивную вазу в национальном корейском стиле и памятную золотую монету, отчеканенную специально к его приезду, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко 25 марта прибыл с официальным визитом в КНДР, и Ким Чен Ын встретил его с конницей в Пхеньяне. В честь прибытия белорусского лидера почетный караул КНДР произвел 21 торжественный залп.