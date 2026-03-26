Израильский мэр отругал ЦАХАЛ и заплакал в прямом эфире

Председатель израильского поселения Маргалиот на границе с Ливаном Эйтан Давиди обвинил израильскую армию (ЦАХАЛ) и руководство страны в неэффективной защите от обстрелов. Отрывок эфира с участием Давиди был опубликован в соцсети X, передает «Пул N3».

В прямом эфире Давиди рассказал о погибшей во время обстрела девушке и не смог сдержать слез. Он заявил, что поселения Мисгав-Аи, Тешуба и Гадер разрушены.

«Мы сражаемся за дом. Мы делаем здесь все, что можем. Но после вас здесь нет никакой страны», - сказал Давиди.

Он подчеркнул, что власти и военные должны «либо признать свою неспособность справиться [с угрозами], либо сделать то, что необходимо».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Вскоре Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане.

Двадцать четвертого марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани.

Позже в «Хезболле» заявили, что обстреляли ракетами штаб северного командования израильской армии на базе Дадо к северу от города Сафед. Также «Хезболла» сообщила, что нанесла удар управляемой ракетой по израильскому танку «Меркава» в приграничном ливанском городе Куза.