На Украине захотели заключить сделку с воюющими с Ираном странами
Украина могла бы заключить сделки с воюющими с Ираном странами. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук, передает Bloomberg.
По ее словам, Украина могла бы предоставить взамен свои беспилотники-перехватчики, поскольку производит их якобы вдвое больше, чем нужно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине по поводу защиты своих баз на территории стран Ближнего Востока. Он также отметил, что Украина хотела бы сотрудничать со странами Ближнего Востока по вопросу поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).