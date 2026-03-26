Американская разведка перехватила сообщения украинского правительства о плане по перенаправлению сотен миллионов долларов США на предвыборную кампанию экс-президента Джо Байдена в 2024 году. Об этом свидетельствует рассекреченный отчет, с которым ознакомилось издание Just the News.

Согласно документу, Киев совместно с неуказанными сотрудниками американского правительства через Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле 2025 года, разработал схему, предусматривавшую выделение средств на инфраструктурный проект в Украине. Около 90 процентов этих денег планировалось направить Национальному комитету Демократической партии и предвыборному штабу Байдена. Украинские чиновники были уверены в первоначальном финансировании проекта, который позднее могли признать ненужным, но к тому моменту деньги было бы уже невозможно вернуть.

Директор национальной разведки Тулси Габбард, узнав о перехваченных записях, попросила USAID проверить, был ли заговор реализован и следует ли передать дело в ФБР. В команде Габбард не нашли доказательств того, что при администрации Байдена эти сообщения расследовались должным образом. Официальные лица подчеркнули, что данные перехваты не связаны с попытками России распространять дезинформацию.

В рассекреченном отчете также упоминаются два американских субподрядчика, через которых планировалось перевести средства, чтобы отследить их было сложно. Имена компаний содержатся в засекреченных исходных данных, но были удалены из опубликованной версии документа.

Раскрытие информации произошло в непростой для президента Украины Владимира Зеленского момент, когда он сотрудничает с посланниками действующего президента США Дональда Трампа над украинским мирным планом. Обвинения в коррупции в Киеве остаются повторяющейся темой — в конце ноября в отставку ушел глава офиса президента Андрей Ермак после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Ранее Зеленский отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Киевом от США гарантий безопасности. Он заявил, что расположение Вооруженных сил Украины на этих территориях и так является частью гарантий безопасности.