Трамп вновь заявил о желании Ирана заключить соглашение с США

Дональд Трамп, глава Белого дома, заявляет, что иранская сторона активно добивается заключения соглашения с Вашингтоном.

© Zuma / ТАСС

"Представители Ирана ведут себя весьма необычно. Они упрашивают нас пойти на переговоры, что, по сути, является единственным выходом для них, учитывая, что мы одержали над ними убедительную военную победу, и у них нет никаких перспектив на восстановление. Несмотря на это, они публично заявляют, будто всего лишь размышляют над нашим предложением", — отметил американский лидер в посте на своей платформе Truth Social.