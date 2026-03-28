ЕС грозит кризис из-за закрытия Ормузского пролива

Страны — участницы Европейского союза оказались перед лицом масштабного энергетического кризиса из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив.

С таким заявлением выступил немецкий политик Ральф Нимайер. Он отметил в беседе с РИА Новости, что «ситуация очень напряжённая».

«До сих пор растягиваем остатки в хранилищах, но с остановкой судоходства в Ормузском проливе Евросоюз стоит перед лицом масштабного энергетического кризиса», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую нефть в мире может превысить предложение.