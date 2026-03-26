Трамп прокомментировал помощь от НАТО в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты не получили ничего от НАТО в операции против Ирана.

© Газета.Ru

Трамп подчеркнул, что Вашингтон никогда этого не забудет.

«Страны НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь <...>. США ничего не надо от НАТО. Но «никогда не забывайте» этот очень важный момент», — написал американский президент.

22 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента Трампа проявить понимание по вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Он отметил, что понимает разочарование Трампа, но также попросил понимания с его стороны, ведь странам, которые «хоть и по веским причинам» не были уведомлены о первоначальной атаке на Иран, нужно подготовиться.

Рютте добавил, что 22 государства, включая ряд стран Североатлантического альянса, обсуждают способы обеспечения безопасности для судов в Ормузском проливе, все усилия возглавляет Великобритания.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.