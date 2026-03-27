Болгария экстрадировала в США россиян, нарушивших санкции

© Вечерняя Москва

Суд в Болгарии решил экстрадировать в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых обвинили в нарушении санкций.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в посольстве России в Софии.

— Экстрадиция была осуществлена 26 марта 2026 года, — цитирует заявление дипломатической миссии РИА Новости.

В посольстве также уточнили, что апелляционный суд Софии оставил в силе решение о выдаче, отклонив жалобы.

18 марта суд Варшавы также удовлетворил запрос Украины о выдаче российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать решение суда.

13 января посла Польши в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога.

Бутягина задержали 11 декабря по запросу Украины, где тот объявлен в розыск. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, когда остров уже был российским.

