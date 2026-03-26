Украинский лидер Владимир Зеленский возмутился, что президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на главу России Владимира Путина.

Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы просим усилить давление», — отметил он.

По мнению главы Украины, Вашингтон уверен в желании Путина заключить мир между странами, поэтому не применяет дополнительного давления.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. По его словам, фортификационные сооружения, расположенные в Донбассе, являются важным элементом гарантий безопасности страны. Глава Украины подчеркнул, что Украина не должна обменивать одни гарантии безопасности на другие.