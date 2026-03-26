AP: некоторые вузы в США переходят на устные экзамены из-за ИИ

Устный экзамен против искусственного интеллекта. Университеты и колледжи в США, в том числе входящие в престижную Лигу плюща, массово переходят на традиционный формат экзаменов в устной форме. В эпоху развития нейросетей это единственный вариант, при котором студент гарантированно не сможет воспользоваться ИИ. Также преподаватели отмечают, что цифровизация образовательных процессов снижает когнитивные и творческие способности учащихся. Вот как об этом пишет Associated Press:

«В Пенсильванском университете теперь сочетают устные экзамены с письменными работами на своих семинарских занятиях. Там запрещено использование ИИ во всех письменных заданиях. Однако, если у преподавателя возникают сомнения, то защита материала на очной встрече становится «очень стрессовой ситуацией». Университет Лиги плюща входит в небольшое, но растущее число вузов, которые начали проводить семинары для преподавателей по устным экзаменам. Некоторые американские колледжи перешли к устным экзаменам во время пандемии COVID-19, чтобы решить проблемы, связанные с онлайн-списыванием. Интерес к ним усилился после запуска ChatGPT в 2022 году. В Нью-Йоркском университете наблюдается рост числа различных видов устных оценок. Все больше преподавателей проверяют знания студентов непосредственно на занятиях. «Мне нужно посмотреть студентам в глаза и спросить: «Знаете ли вы этот материал?» — говорит проректор по искусственному интеллекту и технологиям в образовании».

Правда ли, что студентам все сложнее мыслить вслух и насколько актуально это для России, «Бизнес ФМ» рассказал доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый:

— Проблема актуальна и у нас. Были опубликованы сведения, что около 25% студентов используют искусственный интеллект при написании рефератов, курсовых, выпускных, квалификационных работ. По опросам студентов, 87% признаются, что прибегают к помощи нейросетей при выполнении заданий. Складывается впечатление, что вузы скоро перестанут понимать, кого они готовят. Очень хорошо, когда студент использует искусственный интеллект, но использует его грамотно: для подбора литературы, для обработки информации. Если же студент тупо берет работу, сделанную нейросетью, безусловно, это плохо. Студент перестает думать, перестает анализировать информацию. У студента пропадает критическое мышление, он полностью доверяет тому тексту, который сгенерировалась сеть.

— Есть сейчас мнение, как с этим бороться?