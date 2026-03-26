В Одессе мужчины перестали ездить в общественном транспорте по одной причине

В Одессе наблюдается резкое сокращение числа мужчин, пользующихся общественным транспортом. Как сообщает украинское издание «Страна», это связано с активизацией рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) по поиску военнообязанных в маршрутках, трамваях и троллейбусах.

© Московский Комсомолец

По информации издания, сотрудники ТЦК останавливали трамваи, выводили из него всех мужчин и погрузили в автобус. Аналогичные проверки проводились в троллейбусах. В социальных сетях очевидцы публикуют видео, на которых видно, что в салонах общественного транспорта теперь почти нет представителей мужского пола. На одном из роликов автор обратил внимание, что он оказался единственным мужчиной в маршрутке.

Такая ситуация сложилась на фоне продолжающейся всеобщей мобилизации, объявленной на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продленной. Действия сотрудников ТЦК нередко становятся причиной скандалов: в соцсетях регулярно появляются кадры, на которых военкомы с применением силы пытаются вручить повестки на улицах, в спортзалах или в общественном транспорте.

По данным СМИ, многие мужчины до сих пор месяцами не выходят из дома, опасаясь мобилизации. Теперь же к этому добавился и отказ от поездок в общественном транспорте, который стал одной из зон риска для тех, кто хочет избежать вручения повестки.

Одесситы предпочитают передвигаться пешком, на личных автомобилях или пользоваться такси, чтобы не попасть в облаву. В городе активно обсуждаются маршруты, где чаще всего дежурят военкомы, и составляются списки «опасных» остановок.