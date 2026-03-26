Названа причина отказа Ирана от переговоров с США

Глава бюро РИА Новости в Ливане и Сирии, политолог Михаил Алаеддин заявил, что Иран не стремится к переговорам с США, поскольку уверен в своей победе. Об этом сообщает News.ru.

Об успешных переговорах с Тегераном ранее сообщал президент США Дональд Трамп. Однако в Иране заявили, что никаких переговоров не было и не будет. В Тегеране утверждают, что своими заявлениями Трамп просто пытается выиграть время и снизить цены на топливо.

«В Тегеране понимают, что сейчас фактически вырисовывается картина, когда они побеждают. И не только они. Еще добавляют козырей в колоду и действия их союзников в регионе в лице «Хезболлы»», - заявил Алаеддин.

В американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. Документ предусматривает полный отказ Тегерана от ядерной программы, а также ограничение количества и дальности ракет.

По данным The Wall Street Journal, в частном порядке Тегеран «проявляет большую гибкость» по поводу переговоров. Однако в то же время Иран выдвигает к США встречные требования, включая компенсацию ущерба от ударов и закрытие американских баз в регионе.