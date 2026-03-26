В РФ рассказали, чем грозит США начало наземной операции в Иране

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о готовящейся наземной операции США в Иране и отметил, что она может превратиться для Вашингтона в затяжной конфликт, сопоставимый по сложности с войной во Вьетнаме.

США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Об этом ранее сообщил журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд в соцсети X. Он сослался на нескольких конгрессменов-республиканцев, которые «очень явно намекают» на то, что наземная операция в Исламской Республике запланирована и скоро может быть проведена.

По словам эксперта, действия американских сил в первую очередь могут быть нацелены на стратегически важный объект – иранский остров Харк, контроль над которым даст Вашингтону существенные преимущества.

Получила комплектование 82‑я воздушно‑десантная дивизия Соединённых Штатов: формируется боевая группа из трёх тысяч военнослужащих — открыто, без маскировки. Цель — высадка на острове Харк. Смысл операции в том, чтобы взять под контроль ключевую точку: управлять поставками нефти будут уже Соединённые Штаты Америки, а не Иран. В этом — глобальный замысел планируемой наземной кампании. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Вместе с тем специалист отметил, что, несмотря на военную мощь США и Израиля, наземная операция в Иране может обернуться затяжным конфликтом с непредсказуемыми последствиями. По словам Кошкина, ее начало несёт серьёзные риски для Вашингтона.

«Наземная операция — это риск завязнуть в затяжном конфликте, по сложности сопоставимом с войной во Вьетнаме. Иран обладает значительным опытом ведения боевых действий: он уже вёл восьмилетнюю войну против Ирака. Сегодня Тегеран может активизировать проиранские группы в Ираке, Сирии, Йемене и усилить «Хезболлу» в Ливане. Это позволит втянуть Израиль и США в широкомасштабные боевые действия на нескольких фронтах — сценарий, который американские специалисты считают крайне невыгодным», - подчеркнул аналитик.

Отвечая на вопрос о способности Ирана противостоять вторжению, эксперт подчеркнул, что Тегеран не только сохранил военный потенциал после авиаударов по его территории, но и продемонстрировал готовность к длительной борьбе. По оценке Кошкина, США и Израиль недооценили возможности иранской стороны, что может сыграть решающую роль в случае начала наземной фазы конфликта.

«Иран готовился к такому развитию событий — это стало очевидно в ходе прошлогодней 12‑дневной войны и текущего конфликта. Ключевой фактор успеха — не захват отдельных опорных пунктов, а способность поддерживать боевой потенциал в долгосрочной перспективе. Оказалось, что Иран к этому готов, а Соединённые Штаты и Израиль — нет. У Тегерана сохранились ракеты и возможность наносить точечные болезненные удары по интересам США и Израиля. Любое вторжение таит в себе множество сюрпризов, с которыми Вашингтону предстоит столкнуться, если операция всё‑таки начнётся», - заявил специалист.

Как ранее сообщал WSJ, ракеты Ирана стали пробивать израильскую оборону, из-за чего доверие к системам ПВО в еврейском государстве заметно пошатнулось.