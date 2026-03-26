Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

Секретные переговоры ведет Иран в Армении. Иранская делегация встречается с представителями Турции, сообщает Telegram-канал "Ереванский наблюдатель".

В Анкаре ранее заявляли, что принципиально настроены держаться вне конфликта на Ближнем Востоке. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция намерена принимать решения, руководствуясь собственными интересами.

Как пишут авторы канала со ссылкой на источники в Совете безопасности Армении, переговоры проходят в окрестностях Еревана. О чем именно договариваются иранские и турецкие дипломаты, пока не сообщается.