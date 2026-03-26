«Усыпить бдительность»: эксперт оценил «мирную сделку» Трампа по Ирану

Белый дом предложил Тегерану мирный план из 15 пунктов. Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», расценивают это как попытку усыпить бдительность Ирана перед возможной эскалацией.

По мнению востоковедов, за ширмой дипломатии Вашингтон пытается выиграть время для переброски в регион элитных десантных подразделений и для стабилизации цен на нефть.

План, разработанный посланниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, фактически требует от Ирана капитуляции. Документ подразумевает демонтаж ядерной инфраструктуры в Натанзе и Фордо, отказ от обогащения урана и прекращение поддержки региональных прокси-движений.

В обмен США обещают снять санкции и помочь Тегерану с развитием гражданской атомной энергетики, однако Иран уже назвал эти условия нереалистичными и выдвинул встречный список требований, включая выплату репараций.

Параллельно с мирными инициативами Пентагон усиливает группировку на земле: в ближайшее время ожидается переброска в регион до четырех тысяч солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США. Эксперт ВШЭ Лев Сокольщик считает, что за счет войны Израиль диверсифицирует свои риски, а Вашингтон решает глобальную задачу по ослаблению Китая через давление на его ключевого энергетического партнера - Иран.

Несмотря на объявленную Трампом пятидневную паузу в ударах, иранист Исмагил Гибадуллин уверен: Тегеран не прекратит сопротивление, пока не добьется паритета в нанесенном ущербе. На фоне отказа иранской стороны признавать сам факт переговоров, посредники в лице Пакистана и МАГАТЭ продолжают искать почву для диалога, который может состояться в Исламабаде в конце марта. Однако текущая стадия конфликта всё больше напоминает затишье перед бурей - возможными ударами по критической инфраструктуре.

В ночь на 22 марта Трамп пригрозил, что США уничтожат крупнейшие электростанции Ирана, если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет разблокирован. Тегеран в ответ заявил, что в случае атак США будет обесточен весь Персидский залив.

Уже на следующий день, 23 марта, Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Трамп сообщил, что по итогам этих переговоров он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Трамп подчеркнул, что переговоры продолжатся на этой неделе.

В Иране заявили, что никаких переговоров не было и не будет. В Тегеране утверждают, что своими заявлениями Трамп просто пытается выиграть время и снизить цены на топливо.