Токаев сообщил о 122 реализованных Казахстаном и Россией крупных проектах

Их общая стоимость — 25 миллиардов долларов. Такие данные президент республики привёл на встрече в Астане с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

«Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами: уже реализованы достаточно крупные проекты стоимостью около 25 миллиардов долларов. Объём торговли уверенно приближается к 30 миллиардам долларов», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что это «уникальные результаты».

Глава государства добавил, что Россия — это основной торгово-экономический и инвестиционный партнёр Казахстана.